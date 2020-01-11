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В Ясногорске более 700 домов остались без электричества

В Ясногорске более 700 домов остались без электричества

На месте работает аварийно-восстановительная бригада электриков и спасатели.

В 15.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Ясногорске – без света остались 723 дома.

На месте происшествия находятся аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Если вы попали в зону отключения примите неотложные меры:

  • Выключите все электроприборы и оборудование, также выключите все освещение, кроме одного источника, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено,
  • Не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей,
  • При нахождении на улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их.
  • Если провод, оборвавшись, упал вблизи от вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками, держа ступни ног вместе, чтобы избежать поражения током.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:16 +4
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