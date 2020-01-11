В Ясногорске более 700 домов остались без электричества

На месте работает аварийно-восстановительная бригада электриков и спасатели.

В 15.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Ясногорске – без света остались 723 дома.

На месте происшествия находятся аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Если вы попали в зону отключения примите неотложные меры: