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Стоимость аренды «однушки» в Туле за год выросла на 20%
Фото: 2x2.su

Стоимость аренды «однушки» в Туле за год выросла на 20%

В среднем, снять однокомнатную квартиру в городе можно за 15 тысяч рублей в месяц.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили динамику цен на аренду недвижимости в 70 городах России. В среднем по стране месячная аренда однокомнатной квартиры в 2019 году стоила 12564 рубля, «двушку» можно было снять за 17612 рублей, а трёхкомнатное жильё обошлось бы примерно в 23500 рублей.

Первые три места в рейтинге стоимости аренды жилья заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи – аренда однокомнатной квартиры здесь обходится примерно в 42500, 26100 и 21600 рублей соответственно.

Тула расположилась на 17 месте – снять «однушку» на месяц можно за 15022 рубля (за год эта сумма выросла на 20%). Двухкомнатное жильё обойдётся примерно в 19200 рублей, а на «трёшку» можно рассчитывать, имея в кармане 23800 рублей.

По данным рейтинга, самые скромные цены на аренду однокомнатной квартиры – в Саранске, Кургане и Волжском – 8143, 8124 и 7960 рублей соответственно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:13 +4
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