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Погода в Туле 11 января: снегопад, облачность и ветер

Погода в Туле 11 января: снегопад, облачность и ветер

Синоптики прогнозируют пониженное давление и до +3 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность. Днём ожидается снегопад (до 8 мм за сутки).

На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до -5, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +6
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