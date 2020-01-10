Погода в Туле 11 января: снегопад, облачность и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность. Днём ожидается снегопад (до 8 мм за сутки).

На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до -5, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.