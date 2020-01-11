Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Тульская Госавтоинспекция напоминает: при снегопаде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо осторожными нужно быть на дорогах, расположенных вне населенных пунктов, а также в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. В условиях снегопада необходимо строго соблюдать скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Неопытные водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, не обладая необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

По данным Гидрометцентра, снегопад в Тульской области продолжится до 19.00. Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию как на территории города, так и на федеральных трассах.