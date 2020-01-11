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Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Из-за сильного снегопада возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: при снегопаде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо осторожными нужно быть на дорогах, расположенных вне населенных пунктов, а также в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. В условиях снегопада необходимо строго соблюдать скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Неопытные водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, не обладая необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

По данным Гидрометцентра, снегопад в Тульской области продолжится до 19.00. Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию как на территории города, так и на федеральных трассах.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:01 +4
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