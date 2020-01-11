Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий
Из-за сильного снегопада возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: при снегопаде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо осторожными нужно быть на дорогах, расположенных вне населенных пунктов, а также в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. В условиях снегопада необходимо строго соблюдать скоростной режим.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Неопытные водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, не обладая необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.
По данным Гидрометцентра, снегопад в Тульской области продолжится до 19.00. Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию как на территории города, так и на федеральных трассах.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54