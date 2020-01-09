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В Тульской области за праздники выявили 167 пьяных водителей
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В Тульской области за праздники выявили 167 пьяных водителей

12 любителей нетрезвой езды ранее уже наказывали за аналогичное нарушение.

В новогодние праздники Госавтоинспекция особенно усилила работу по выявлению нетрезвых водителей. С 1 по 8 января за пьяную езду к ответственности привлекли 167 человек, из которых 12 ранее уже наказывали за такие же нарушения.
 
«Таким водителям из Алексина, Белева, Ефремова, Новомосковска, Суворова и Тулы за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде теперь грозит уголовная ответственность», — сообщили Myslo в региональном УГИБДД.
 
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
 
При повторном нарушении водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа размером до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет. Кроме того, законом предусмотрено до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ. Самое же строгое наказание — до двух лет лишения свободы.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:27 +2
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