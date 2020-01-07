За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций

Информация пресс-службы правительства Тульской области

7 января Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке в Тульской области в период новогодних каникул и проконтролировал работу всех служб региона.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский доложил, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все службы своевременно и слаженно реагировали на ДТП, а также на аварийные ситуации в ЖКХ и на объектах энергетики. Все диспетчерские службы работали в штатном режиме.

Также он отметил оперативную работу пожарных, которые незамедлительно отреагировали на сообщение о пожаре в Узловой 6 января. В результате были спасены 7 человек.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков отметил, что по поручению Алексея Дюмина были проведены дополнительные проверки готовности диспетчерских служб и аварийных бригад ресурсоснабжающих и электросетевых организаций региона.

Олег Дючков сообщил, что за время праздников в регионе произошло 10 аварийных ситуаций. Все аварийные ситуации и нарушения носили локальный характер и устранялись силами ресурсоснабжающих и электросетевых организаций без привлечения дополнительных сил и средств.

Министр отметил, что масштабных нарушений в системах жизнеобеспечения не зафиксировано. Ведомство продолжает контролировать оперативную обстановку в ЖКХ и энергоснабжении.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что за истекший период жалоб и замечаний на качество зимнего содержания автомобильных дорог не поступало. Все дороги были обработаны противогололедным материалом. Максимальное количество задействованной техники во время осадков — 158 единиц. В другие дни выезжало порядка 50 единиц техники.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что все службы города также работали в штатном режиме. За период с 31 декабря по 6 января зафиксировано 12 аварийных ситуаций, которые были устранены в нормативный срок.



Для уборки улиц ежедневно задействовано 90 единиц техники. Вывоз мусора осуществляется своевременно, за весь истекший период поступило всего 7 жалоб на перенаполнение контейнерных площадок. Региональным оператором эти обращения оперативно отработаны, мусор вывезен.



Дежурными управления по благоустройству организован ежедневный объезд перегрузочных площадок для недопущения перенакопления твердых коммунальных отходов.



Также ведется контроль за состоянием придомовых территорий. Было обследовано 965 территорий многоквартирных домов, выявлено 28 нарушений, большая часть из которых оперативно устранены.



Работа городских служб продолжается по утвержденному плану-графику.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что все больницы работают в штатном режиме, учреждения обеспечены медикаментами в полном объеме. Медицинская помощь всем обратившимся оказана своевременно. Время доезда скорой — от 8 до 20 минут.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что в регионе прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие порядка 140 тыс. человек. По его словам, ситуация в регионе стабильная. Количество правонарушений сократилось.