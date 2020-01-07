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Фиктивная регистрация: в Туле полиция ведет проверки даже в праздники

Фиктивная регистрация: в Туле полиция ведет проверки даже в праздники

В Туле полицейские в течение суток выявили два случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

За прошедшие сутки в Центральном округе Тулы стражами порядка выявлены 2 случая фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Нигде не работающий и ранее судимый 49-летний житель Центрального округа в своей квартире дома 1 по улице Перекопской осуществил постановку на миграционный учет трех иностранных граждан. А 26-летний также нигде не работающий и ранее судимый туляк в своей квартире дома 24 по проспекту Ленина фиктивно зарегистрировал 10 иностранцев.

В обоих случаях иностранным гражданам не было предоставлено фактического места для проживания. В настоящее время по данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки. От подозреваемых получены признательные показания.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. 

 

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