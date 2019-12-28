Тульский Центр медицины катастроф получил 19 новых машин

«Газели», оснащённые всем необходимым оборудованием, будут работать по всей области.

19 автомобилей «скорой помощи» на базе «ГАЗ» прибыли в тульский Центр медицины катастроф. Это три реанимобиля класса «С», оснащённых необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи в особо сложных случаях, и 16 автомобилей класса «В» для общеврачебных и фельдшерских бригад. Все машины оснащены видеорегистраторами и блоками ГЛОНАСС.

– Новые «скорые» распределены по 14 районам области, – рассказала и. о. главного врача Центра медицины катастроф Наталья Полякова. – Реанимобили будут работать в крупных районных центрах – Новомосковске, Ефремове и Щекино. В сельскую местность отправятся высокопроходимые полноприводные машины.

Всего в этом году автопарк Центра медицины катастроф пополнился 56 новыми автомобилями. 39 из них поставлены по федеральной программе, 12 «скорых» приобретено за счет регионального бюджета. Пять реанимобилей Центр медицины катастроф получил от социальных партнеров благодаря участию губернатора Алексея Дюмина.