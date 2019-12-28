В Тульской области продают карамель с никотином

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что в торговых организациях региона выявлены факты продажи новой никотинсодержащей продукции – аналога запрещенного снюса, в котором табак заменен на никотин.

Потенциальная опасность употребления такой продукции подтверждена в лабораторных условиях. Новая смесь имеет признаки пищевой продукции – выпускается в виде карамели, леденцов и жевательной резинки. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение предпринимателями требований к обороту некурительной никотинсодержащей продукции.

Реализация некурительной никотинсодержащей продукции, опасной для человека, влечет административную ответственность по статье 14.43 КоАП РФ с суммой штрафа до 600 тысяч рублей.

Если вы увидели подобную продукцию в продаже, сообщите в Роспотребнадзор по телефонам: 37-28-79, 37-39-71, 37-13-94, 55-55-50.

Также обращения принимаются в территориальных отделах ведомства в Алексине (тел.: 8(48753)4-09-07), Ефремове (тел.: 8(48741) 6-31-81), Новомосковске (тел.: 8(48762)6-42-06) и Щекино (тел.: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83).