новости
новости
Регистрация
В Тульской области продают карамель с никотином
Фото: zakidushki.ru

В Тульской области продают карамель с никотином

Об опасности нового «продукта» предупреждает Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что в торговых организациях региона выявлены факты продажи новой никотинсодержащей продукции – аналога запрещенного снюса, в котором табак заменен на никотин.

Потенциальная опасность употребления такой продукции подтверждена в лабораторных условиях. Новая смесь имеет признаки пищевой продукции – выпускается в виде карамели, леденцов и жевательной резинки. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение предпринимателями требований к обороту некурительной никотинсодержащей продукции.

Реализация некурительной никотинсодержащей продукции, опасной для человека, влечет административную ответственность по статье 14.43 КоАП РФ с суммой штрафа до 600 тысяч рублей.

Если вы увидели подобную продукцию в продаже, сообщите в Роспотребнадзор по телефонам: 37-28-79, 37-39-71, 37-13-94, 55-55-50.

Также обращения принимаются в территориальных отделах ведомства в Алексине (тел.: 8(48753)4-09-07), Ефремове (тел.: 8(48741) 6-31-81), Новомосковске (тел.:  8(48762)6-42-06) и Щекино (тел.: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
никотиносодержащая продукциязапрещенная продукцияникотинУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских коммунальщиков штрафуют за плохую очистку дворов от снега и льда
Тульских коммунальщиков штрафуют за плохую очистку дворов от снега и льда
Тульский Центр медицины катастроф получил 19 новых машин
Тульский Центр медицины катастроф получил 19 новых машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.