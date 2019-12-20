В Тульской области снова снимут международный фильм

Фото Кинокомиссии Тульской области.

В Тульской области снимут международный фильм «Паркет» режиссера Александра Миндадзе. Сюжет кинокартины разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.

Этот фильм — международный проект четырех стран: Польши, Румынии, Великобритании и России. Режиссером выступает Александр Миндадзе, оператор-постановщик Олег Муту (Румыния).

В ролях: Анджей Хыра (Польша), Агата Кулеша (Польша), Евгения Додина (Россия).

Съемки пройдут в нашем регионе с 7 по 13 января 2020 года при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области.

На днях прошла рабочая встреча заместителя председателя региональной Кинокомиссии Михаила Канаева с администрацией кинокартины. Участники осмотрели локации, где состоятся съемки.





Михаил Канаев:

- Второй раз за этот год Тула становится площадкой для реализации международного кинопроекта. Кинопроизводство в регионе стремительно развивается. Очень показательно, что помимо сериалов и телевизионных программ к нам приезжают такие выдающиеся люди, как Александр Анатольевич Миндадзе — сценарист и режиссер, получивший множество наград и кинопремий за свои работы.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Тульской области снимали фильм «Селфимания», главными героями картины стали Алексей Воробьев, Иева Андреевайте и Катерина Мурино.