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Администрация города и МЧС сообщили о восстановлении холодного водоснабжения в Туле

Администрация города и МЧС сообщили о восстановлении холодного водоснабжения в Туле

Жителей южной части областного центра предупреждают о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области и городской администрации, холодное водоснабжение в южной части Тулы восстановлено. Аварийно-восстановительные работы были завершены и по состоянию на 21.00 давление в системе доведено до нормативного уровня.

Напомним, авария на Масловско-Песоченском водозаборе произошла накануне вечером. К шести часам утра 16 декабря рабочие заменили аварийный участок трубы 15 м диаметром 700 мм и приступили к заполнению системы. Однако, в ходе пуско-наладочных работ произошла авария на другом участке. Там специалистам пришлось заменить еще 5,5 метров изношенного водопровода.

В устранении аварии в течение дня были задействованы 7 единиц техники и 21 рабочий, а также 3 человека и 1 единица техники от МЧС.

«Жителей южной части областного центра предупреждают о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа», - сообщает пресс-служба городской администрации.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:22 +4
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