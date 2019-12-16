В центре Тулы машина вылетела на тротуар

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 16 декабря на пересечении ул. Советской и ул. Тургеневской в Туле произошло ДТП.



По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив знак пешеходного перехода и, предположительно, секцию забора.



В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.