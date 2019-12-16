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В центре Тулы машина вылетела на тротуар
Фото предоставлено очевидцем происшествия

В центре Тулы машина вылетела на тротуар

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 16 декабря на пересечении ул. Советской и ул. Тургеневской в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив знак пешеходного перехода и, предположительно, секцию забора.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:00 +8
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Тула

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