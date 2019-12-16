Роспотребнадзор забраковал 9 партий новогодних сладких подарков в Тульской области
Ведомство завершило проверки в отношении 55 объектов, реализующих новогодние кондитерские наборы.
В ходе надзорных мероприятий в Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" по показателям безопасности исследован 81 образец кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков (по микробиологическим показателям — 38, по санитарно-химическим — 24, по соответствию маркировки — 19). Все исследованные образцы соответствовали гигиеническим нормативам.
Забраковано 9 партий кондитерских изделия пищевой продукции общим весом 17 кг в предприятиях торговли (
По выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.
По вопросам качества и безопасности подарков, Вы можете обратиться за разъяснением в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 8 (4872)37−32−57, 37−40−75, а также, на «горячую линию», которая организована Управлением Роспотребнадзора по Тульской области