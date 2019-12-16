Роспотребнадзор забраковал 9 партий новогодних сладких подарков в Тульской области

В ходе надзорных мероприятий в Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" по показателям безопасности исследован 81 образец кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков (по микробиологическим показателям — 38, по санитарно-химическим — 24, по соответствию маркировки — 19). Все исследованные образцы соответствовали гигиеническим нормативам.

Забраковано 9 партий кондитерских изделия пищевой продукции общим весом 17 кг в предприятиях торговли ( ИП Кузовкина И. Г., Новомосковск; ИП Михеева О.Н., Донской; ООО «Сладкая страна», Тула) по причине отсутствия маркировочных ярлыков: конфеты «Москвичка», «Тирамису», «Трюфельная», «Вишня», «Кизил», «Дюшес», «Бубенчик», «Сливки», «Детский сувенир. Авторалли», вафельные глазированные «Сгущенное молоко», халва «Азовская в шоколаде».

По выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.