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Роспотребнадзор забраковал 9 партий новогодних сладких подарков в Тульской области

Роспотребнадзор забраковал 9 партий новогодних сладких подарков в Тульской области

Ведомство завершило проверки в отношении 55 объектов, реализующих новогодние кондитерские наборы.

В ходе надзорных мероприятий в Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" по показателям безопасности исследован 81 образец кондитерских изделий, входящих в состав детских подарков (по микробиологическим показателям — 38, по санитарно-химическим — 24, по соответствию маркировки — 19). Все исследованные образцы соответствовали гигиеническим нормативам.

Забраковано 9 партий кондитерских изделия пищевой продукции общим весом 17 кг в предприятиях торговли (ИП Кузовкина И. Г., Новомосковск; ИП Михеева О.Н., Донской; ООО «Сладкая страна», Тула) по причине отсутствия маркировочных ярлыков: конфеты «Москвичка», «Тирамису», «Трюфельная», «Вишня», «Кизил», «Дюшес», «Бубенчик», «Сливки», «Детский сувенир. Авторалли», вафельные глазированные «Сгущенное молоко», халва «Азовская в шоколаде».

По выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

 

По вопросам качества и безопасности подарков, Вы можете обратиться за разъяснением в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 8 (4872)37−32−57, 37−40−75, а также, на «горячую линию», которая организована Управлением Роспотребнадзора по Тульской области с 04.12.19 г. по 29.12.19 г. по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

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