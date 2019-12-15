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Тульские десантники поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом

Тульские десантники поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом

Праздничное мероприятие состоялось в Барсуковской школе-интернате имени А. М. Гаранина.

Военнослужащие отдельных подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии посетили детей-сирот, которые воспитываются в Барсуковской школе-интернате имени А. М. Гаранина. Десантники поздравили ребят с наступающим Новым годом и вручили подарки. Акцию десантники провели в свой выходной день, а инициатором стал один из военнослужащих-контрактников.

«Мы решили порадовать ребят, которые, несмотря на нелёгкую судьбу, продолжают верить в новогодние чудеса, – рассказали участники «новогоднего десанта». – Обратились к руководству школы с просьбой узнать у ребят, оставшихся без попечения родителей, что бы им хотелось получить в подарок от Деда Мороза и предложили нашим сослуживцам исполнить детские мечты».

Просьбы оказались вполне простыми и выполнимыми – кто-то мечтал о трюковом самокате, кто-то – о новых наушниках или музыкальном плеере. Военным удалось исполнить все пожелания. После вручения новогодних презентов десантники устроили чаепитие, угостили воспитанников интерната пиццей и сладостями, пообщались и ответили на вопросы ребят.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:02 +10
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