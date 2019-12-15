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Алексей Дюмин помог обеспечить лекарством ребенка-инвалида
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Алексей Дюмин помог обеспечить лекарством ребенка-инвалида

Дорогостоящий препарат маме девочки вручил глава регионального минздрава Алексей Эрк.

В ноябре на личном приеме к губернатору Алексею Дюмину обратилась жительница Щекинского района с просьбой оказать помощь в приобретении лекарственного препарата для дочери, страдающей заболеванием эндокринной системы.

Ранее она получала препарат за счет благотворительных фондов, однако теперь гарантии беспрерывного обеспечения нет. Алексей Дюмин пообещал помочь.

Накануне министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк встретился с мамой девочки и вручил лекарство. Он отметил, что это только первые упаковки препарата – в дальнейшем областной минздрав обеспечит ребенка необходимым лечением.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:09 +3
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Люди
Алексей ДюминАлексей Эрк
Место
Тульская областьЩекинский район

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