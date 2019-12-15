В Ефремове пропал 33-летний мужчина

О местонахождении Вячеслава Сахно ничего не известно с 10 декабря.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 33-летнего Вячеслава Сахно, который 10 декабря ушёл из дома в Ефремове и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 186 см, полного телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Особые приметы: сутулится. Одежда: куртка цвета хаки, серые штаны либо голубые джинсы, чёрные ботинки, чёрная вязаная шапка.