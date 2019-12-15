В Ефремове пропал 33-летний мужчина
О местонахождении Вячеслава Сахно ничего не известно с 10 декабря.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 33-летнего Вячеслава Сахно, который 10 декабря ушёл из дома в Ефремове и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 186 см, полного телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Особые приметы: сутулится. Одежда: куртка цвета хаки, серые штаны либо голубые джинсы, чёрные ботинки, чёрная вязаная шапка.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(953)441-21-12, 8(800)700-54-52 или 112.
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