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В Ефремове пропал 33-летний мужчина

В Ефремове пропал 33-летний мужчина

О местонахождении Вячеслава Сахно ничего не известно с 10 декабря.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 33-летнего Вячеслава Сахно, который 10 декабря ушёл из дома в Ефремове и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 186 см, полного телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Особые приметы: сутулится. Одежда: куртка цвета хаки, серые штаны либо голубые джинсы, чёрные ботинки, чёрная вязаная шапка.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(953)441-21-12, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:05 +3
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