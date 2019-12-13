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Игбун рассказал, почему сорвался его переход в тульский «Арсенал»
Фото из архива Myslo.

Игбун рассказал, почему сорвался его переход в тульский «Арсенал»

Футболист собирался перейти в стан оружейников еще в конце лета.

Нынешний нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун в интервью порталу Sport24 рассказал, почему сорвался его переход в тульский «Арсенал». Напомним, что игрок мог перейти из «Уфы» в стан оружейников перед началом текущего сезона.

— Об интересе «Краснодара» слышал еще раньше от одного агента. Как понимаю, они выбирали между мной и Фернандешем из «Локомотива». Тула сделала все, чтобы подписать контракт, но меня просто отказывались к ним отпускать. Мы встречались с руководством «Уфы», и президент заговорил о новых условиях для меня. То же самое говорил Евсеев [тренер «Уфы»] — я был ему нужен: «Подожди, подумай о новом контракте, мы можем дать тебе больше денег». Я отвечал: «Дело вообще не в деньгах. Иначе давно бы уехал в Саудовскую Аравию, где мне предлагали гораздо больше». Знаю случаи, когда люди очень богаты, но не знают, что с этим богатством делать. Куда важнее личное счастье и успех, — цитирует портал игрока.

Отметим, что футболист сейчас играет в «Динамо» на правах аренды.

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Автор: Кристина Вернигорина
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