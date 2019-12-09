Жители Хлопово Арсеньевского района: «Помогите поймать осквернителей воинского захоронения!»

Фото Светланы Грачевой.

«Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны –75-летие со дня Победы. Великая Победа досталась арсеньевцам нелегкой ценой: на фронт ушло 3060 жителей Арсеньевского района, и 2559 из них геройски погибли или пропали без вести.

9 мая 2018 года Президент России подписал Указ «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», один из пунктов которого гласил: «…оказать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества».

И вот на фоне общенародной подготовки арсеньевцев ко Дню Победы находятся недочеловеки, которые вносят «свой вклад» в это важное дело. Из ограды воинского захоронения на окраине деревне Хлопово Арсеньевского района Тульской области украдено 30 чугунных секций! Остались одни столбики… В этой братской могиле захоронено более двух тысяч бойцов, погибших и умерших от ран в период Великой Отечественной войны. Есть ли оправдание этому преступлению?!

У нас, жителей деревни Хлопово, нет предела возмущению! Мы пока не знаем, откуда эти вандалы, из нашего района или из соседних… Полиция занимается этим делом. Но кто бы они не были, пусть знают: их настигнет и народный гнев, и правосудие, и праведный Божий суд!

Мы обращаемся ко всем: если кто-то что-то знает, видел или слышал, сообщите об этом по телефону +7 (4873) 32-13-70 в Арсеньевское отделение полиции».