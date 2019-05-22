Археологи обнаружили в Туле древний город

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле».

Проведенные раскопки позволяют утверждать: на территории современного Ленинского района в XII веке был город с развитым ремеслом и культурой.

В начале мая археологи музея-заповедника «Куликово поле» начали масштабные раскопки в Ленинском районе. Предметом исследований стало городище у ныне несуществующей деревни Кетри.

Этот археологический памятник известен специалистам еще с конца XIX века, в разное время его пытались изучать многие исследователи тульского края, но никто из них до самой сути не докопался.

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Иван Простяков:

Иван Простяков – Ранее на этом месте не производили масштабных земляных работ, исследователи ограничивались осмотром, зачисткой почвенных обнажений, сбором подъемного материала по склонам. Но для точной датировки памятника и его системного изучения этого недостаточно. Мы стали первыми, кто вскрыл действительно значимую площадь.

Масштаб памятника очень внушительный: городище площадью около гектара, вал из остатков крепостной стены, достигающий трех метров в высоту, и огромная сельская округа размером примерно в 24 гектара. Это настоящий древний город!

В начале мая археологи раскопали территорию в 12 кв. м и обнаружили на нем два комплекса разного времени постройки. Поздний представляет собой жилую горевшую постройку с печкой. В ней археологи нашли несколько разрушенных сосудов, шиферные пряслица, применявшиеся для утяжеления ручного веретена и крепления на нем пряжи, дротовый медный браслет и медную подвеску лунницу. Находки говорят о том, что комплекс был построен в середине – второй половине XI века.

Второй комплекс более ранний, постройки примерно первой половины XII века. Об этом говорят обнаруженная застежка-сульгам и керамика, в том числе и иностранная, предположительно, из Черниговской губернии на Днепре. Эта постройка, скорее всего, была хозяйственной.

Научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов:

Александр Колоколов – Нам повезло: комплексы хорошо сохранились. Ранний, потому что был углублен в материк, а второй – потому что сгорел, а уголь, как известно, не гниет в земле. Благодаря находкам нам удалось восстановить примерный возраст построек. Получается, город существовал около 100 лет. И нам еще предстоит выяснить, почему он был разрушен или оставлен. Мы видим, что одна из построек сгорела, но произошло ли это по причине бытового пожара или военного вторжения? Надеемся, что нам удастся выяснить это после очередных раскопок.

Историю древнего города в Ленинском районе восстановить сложно – не осталось никакого ориентира, который мог бы натолкнуть хотя бы на название. Однако знаменитый тульский историк Николай Фомин предполагает, что, возможно, на этом месте находился летописный Дедославль. Но наверняка доказать или опровергнуть это пока невозможно.

– Находки нельзя назвать зрелищными, но они очень ценны. Что-то подобное можно обнаружить и на окрестных полях при помощи металлоискателя, но тогда они будут вырваны из контекста, – объясняет Александр Колоколов. – А в Ленинском районе мы нашли целый комплекс предметов: бытовых вещей, украшений и керамики. Вместе они представляют собой археологический объект и важны для истории нашего края.

Раскопки будут продолжены в июне 2019 года. Тогда исследователи, возможно, откроют еще несколько тайн древнего города.