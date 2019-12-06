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Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле
Фото пресс-службы ФК "Локомотив".

Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле

Игроки прошлись по центру города.

Футболисты московского «Локомотива» прогулялись по Туле. Фоторепортаж с прогулки опубликовала клубная пресс-служба. Игроки побывали на площади Ленина, а также в Тульском кремле.

Напомним, что матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 декабря, в 19.30 на Центральном стадионе. 19-й тур станет заключительным для российской Премьер-лиги в текущем году.

Кстати, прогулки по Туле перед матчем с оружейниками для «Локомотива» уже являются традицией.

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Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 1
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 2
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 3
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 4
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 5
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 6
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 7
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 8
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 9
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:48 +2
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