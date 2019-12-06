Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле

Фото пресс-службы ФК "Локомотив".

Футболисты московского «Локомотива» прогулялись по Туле. Фоторепортаж с прогулки опубликовала клубная пресс-служба. Игроки побывали на площади Ленина, а также в Тульском кремле.

Напомним, что матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 декабря, в 19.30 на Центральном стадионе. 19-й тур станет заключительным для российской Премьер-лиги в текущем году.

Кстати, прогулки по Туле перед матчем с оружейниками для «Локомотива» уже являются традицией.