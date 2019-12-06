Фото пресс-службы ФК "Локомотив".
Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле
Игроки прошлись по центру города.
Футболисты московского «Локомотива» прогулялись по Туле. Фоторепортаж с прогулки опубликовала клубная пресс-служба. Игроки побывали на площади Ленина, а также в Тульском кремле.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 декабря, в 19.30 на Центральном стадионе. 19-й тур станет заключительным для российской Премьер-лиги в текущем году.
Кстати, прогулки по Туле перед матчем с оружейниками для «Локомотива» уже являются традицией.
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