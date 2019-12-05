Туляков приглашают на лекции о взаимной мотивации детей и взрослых при занятиях спортом
Условия участия и запись на семинар по телефону 8-953-425-32-77.
7 декабря тульская Федерация wkc каратэ и академия Black Belt проводят в Туле семинар на тему «Единоборства и здоровье», в программе которого показательные выступления спортсменов, а также общение с врачом и специалистами.
Участники семинара прослушают лекции спортивного врача на темы «Питание при конкретном виде спорта», «С чего начинать детям и взрослым», «Реабилитация после различных травм», смогут получить ответы на все интересующие их вопросы.
Профессиональный фитнес-инструктор, основатель московской школы «Сама себе тренер» расскажет о том, какой может быть взаимная мотивация детей и родителей для занятий спортом.
Условия участия и запись на семинар по телефону 8-953-425-32-77.