Схема расположения треног в Тульской области с 29 ноября по 12 декабря

Областное Управление ГИБДД сообщает о дислокации передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД с 29 ноября по 12 декабря.

На дорогах Тульской области в этот период будут работать 33 треноги. Подробные места их размещения указаны на карте:

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: самая частая причина аварий – несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Водитель должен постоянно контролировать движение транспортного средства и дорожную обстановку. Помните: от ваших действий зависит безопасность всех участников дорожного движения.