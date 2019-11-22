новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин представил Сергею Шойгу проект Регионального центра управления
Фото «Тульские известия» и пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин представил Сергею Шойгу проект Регионального центра управления

Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах.

22 ноября в Национальном центре управления обороной РФ состоялась V Межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».
 
В ней приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также представители субъектов РФ и Госкорпорации «Росатом».
 
 
На стенде Тульской области Алексей Дюмин презентовал Сергею Шойгу проект Регионального центра управления. По его словам, Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других. Анализировать текущую ситуацию в отраслях, прогнозировать варианты развития и исходя из этого моделировать и корректировать работу.
 
Основой для решения поставленных задач должны стать данные, получаемые в режиме реального времени, а не статистика, которую предоставляет Росстат по существующим методикам со значительной задержкой, а в ряде случаев — с погрешностью.
 
 
Тульская область инициировала пилотный проект по созданию Регионального центра управления и организации оперативного обмена данными со всеми участниками межведомственного взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. К их числу относятся федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения и другие организации.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, концепция тульского проекта была изучена и одобрена Совбезом РФ и поддержана Президентом России Владимиром Путиным.
 
По словам губернатора, после апробации проекта доступ к комплекту исходной документации, а также перечню регламентов, необходимых для запуска и работы Центра, получат все субъекты России. Это поможет им создать собственные Центры по аналогии с «пилотом», развивая базовую модель с учетом своего географического положения, природных ресурсов и финансовых возможностей.
 
 
Создание по всей России таких Центров, встроенных в систему межведомственного взаимодействия, обеспечит формирование единой информационной среды доверия. А также — доступ федеральных министерств и ведомств в режиме реального времени к базам данных любого региона. Кроме того, это позволит без каких-либо подготовительных мероприятий оперативно развернуть систему государственного управления
в особый период, а также повысит качество и скорость реагирования в случае чрезвычайных, техногенных или природных катаклизмов.
 
 
Одна из целей проекта — сделать так, чтобы глава государства из своего ситуационного центра или рабочего кабинета видел реальную картину экономической, политической, демографической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации.
 
Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу, Михаила Мизинцева и личный состав Национального центра за поддержку и методическое сопровождение проекта.
 
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. Тульская область получила кубок за достижение наивысших результатов в организации ведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации в 2019 году. Глава региона Алексей Дюмин был награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:22 −4
Другие статьи по темам
Событие
оборонагосударствоправительство
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вывоз ТКО в Алексине находится под контролем регоператора «МСК-НТ»
Вывоз ТКО в Алексине находится под контролем регоператора «МСК-НТ»
На расчистку рек в Тульской области из федерального бюджета выделят более 83 млн рублей
На расчистку рек в Тульской области из федерального бюджета выделят более 83 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.