Алексей Дюмин представил Сергею Шойгу проект Регионального центра управления

Фото «Тульские известия» и пресс-службы правительства Тульской области.

22 ноября в Национальном центре управления обороной РФ состоялась V Межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

В ней приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также представители субъектов РФ и Госкорпорации «Росатом».

На стенде Тульской области Алексей Дюмин презентовал Сергею Шойгу проект Регионального центра управления. По его словам, Центр позволит улучшить качество управления регионом в разных сферах: здравоохранении, образовании, экономике, промышленности и других. Анализировать текущую ситуацию в отраслях, прогнозировать варианты развития и исходя из этого моделировать и корректировать работу.

Основой для решения поставленных задач должны стать данные, получаемые в режиме реального времени, а не статистика, которую предоставляет Росстат по существующим методикам со значительной задержкой, а в ряде случаев — с погрешностью.

Тульская область инициировала пилотный проект по созданию Регионального центра управления и организации оперативного обмена данными со всеми участниками межведомственного взаимодействия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. К их числу относятся федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения и другие организации.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, концепция тульского проекта была изучена и одобрена Совбезом РФ и поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

По словам губернатора, после апробации проекта доступ к комплекту исходной документации, а также перечню регламентов, необходимых для запуска и работы Центра, получат все субъекты России. Это поможет им создать собственные Центры по аналогии с «пилотом», развивая базовую модель с учетом своего географического положения, природных ресурсов и финансовых возможностей.

Создание по всей России таких Центров, встроенных в систему межведомственного взаимодействия, обеспечит формирование единой информационной среды доверия. А также — доступ федеральных министерств и ведомств в режиме реального времени к базам данных любого региона. Кроме того, это позволит без каких-либо подготовительных мероприятий оперативно развернуть систему государственного управления

в особый период, а также повысит качество и скорость реагирования в случае чрезвычайных, техногенных или природных катаклизмов.

Одна из целей проекта — сделать так, чтобы глава государства из своего ситуационного центра или рабочего кабинета видел реальную картину экономической, политической, демографической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу, Михаила Мизинцева и личный состав Национального центра за поддержку и методическое сопровождение проекта.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. Тульская область получила кубок за достижение наивысших результатов в организации ведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации в 2019 году. Глава региона Алексей Дюмин был награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».