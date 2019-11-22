На расчистку рек в Тульской области из федерального бюджета выделят более 83 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Речь идет об Упе и Оке.

22 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава» стартовал первый межрегиональный форум рационального природопользования «Ока — путь к оздоровлению!».

На нем обсуждаются вопросы влияния добычи полезных ископаемых и сброса сточных вод в русле Оки на водохозяйственную обстановку, развитие системы мониторинга состояния реки, туристическо-рекреационный потенциал и меры по сохранению биологических ресурсов водной артерии.

В форуме принимают участие представители Тульской, Орловской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей, профильных надзорных органов, бизнес-структур, экологи и общественность.

От имени Алексея Дюмина участников форума приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он зачитал адрес от губернатора. В нем, в частности, говорится:

- Тульская область — один из крупнейших промышленных центров России. Для нас вопросы защиты окружающей среды особенно актуальны.

Среди основных направлений работы — ликвидация накопленного экологического ущерба, снижение уровня воздействия предприятий на окружающую среду. На это нацеливает нас и национальный проект «Экология», в реализацию которого тульский регион активно включился.

В нынешнем году Тульская область дала старт беспрецедентной серии региональных эко-марафонов по очистке водных объектов — Всероссийской акции «Вода России», которая прошла по всей стране в рамках нацпроекта «Экология».

Уверен, что объединив усилия, мы сможем улучшить экологическую ситуацию не только в отдельных городах, регионах, но и в стране в целом.

Сергей Егоров сообщил, что регион активно участвует в реализации нацпроекта «Экология», в следующем году будут расчищены участки рек Оки (в Белеве, 2,5 км) и Упы (в Одоеве, 2 км).

На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 83 млн рублей.

Также рассматривается возможность вхождения Тульской области в федеральный проект «Оздоровление Волги». Это позволит региону получить средства на строительство и реконструкцию очистных сооружений (Ока является одним из основных притоков Волги в центральной России).

Руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов отметил, что в Тульской области проводятся эффективные мероприятия по расчистке водных объектов, достигаются высокие показатели.