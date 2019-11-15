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Тульский психоневрологический диспансер закрыли на ремонт

Тульский психоневрологический диспансер закрыли на ремонт

Все пациенты, проходящие амбулаторное лечение, переведены в областной диспансер на ул. Осташева.

Из-за аварийного состояния отдельных помещений здания, расположенного на ул. Демидовской, городской психоневрологический диспансер закрыт.

В областном минздраве подчеркнули, что это временная мера – диспансер продолжит работу, все пациенты, проходящие амбулаторное лечение, будут приниматься в областном психоневрологическом диспансере на улице Осташева, 18.

Работа дневного стационара в ближайшие дни будет организована в одном из филиалов областной клинической психиатрической больницы. Для удобства пациентов будет организован трансферт – специальный автобус будет привозить людей в больницу и обратно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +1
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Место
Тулаулица Демидовскаяулица Осташева

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