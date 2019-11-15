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В Тульской области ищут пропавшую два месяца назад 17-летнюю девушку

В Тульской области ищут пропавшую два месяца назад 17-летнюю девушку

Анастасия Степанова ушла из дома 11 сентября. С тех пор о её судьбе ничего не известно.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать помощь в розыске 17-летней Анастасии Степановой, которая пропала 11 сентября в деревне Татинки Кимовского района.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые, длинные.

Одежда: белая футболка с рисунком, бежевый кардиган, светлые джинсы, красные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(953)443-14-80, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:09 +1
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