Тульский экс-депутат похвастался самым большим яйцом в России

Фото со странички Игоря Зотова в Facebook.

Экс-депутат Тульской областной Думы Игорь Зотов похвастался самым большим яйцом в России. Фото и видео он разместил на своей страничке в Facebook.

– Удивился, ужаснулся, восхитился. Сегодня одна из курочек снесла яйцо 170 граммов. Как объяснить это, не знаю, но факт остаётся фактом, — пишет мужчина.

Позже появилась информация, что яйцо оказалось самым большим в стране. Это зафиксировано в Реестре рекордов России.