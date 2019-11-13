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Тульский экс-депутат похвастался самым большим яйцом в России
Фото со странички Игоря Зотова в Facebook.

Тульский экс-депутат похвастался самым большим яйцом в России

Рекорд официально зафиксирован.

Экс-депутат Тульской областной Думы Игорь Зотов похвастался самым большим яйцом в России. Фото и видео он разместил на своей страничке в Facebook.

– Удивился, ужаснулся, восхитился. Сегодня одна из курочек снесла яйцо 170 граммов. Как объяснить это, не знаю, но факт остаётся фактом, — пишет мужчина.

Позже появилась информация, что яйцо оказалось самым большим в стране. Это зафиксировано в Реестре рекордов России.

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