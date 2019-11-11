В Куркинском районе работника агропредприятия осудят за гибель подчинённого

По информации следствия, мужчина не обеспечил безопасные условия труда на стройплощадке и не проконтролировал ход работ.

Прокурор Куркинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего производителя работ ОО «ТИСС». Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25 июля обвиняемый руководил ремонтными работами на предприятии по производству комбикорма и не обеспечил создание безопасных условий труда при выполнении земляных работ в траншее.

Кроме того, как выяснилось, мужчина отсутствовал на стройплощадке, хотя должен был лично руководить действиями подчинённых. Во время работ стена траншеи осыпалась, в нее упал мужчина и получил повреждения, от которых позже скончался. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.