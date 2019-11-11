Какие улицы Тулы будут обесточены 12 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они будут проводиться по следующим адресам:
- ул. Кирова, 145-а, 151, 141, 145, 143, 149, 147, 180,
- ул. Немцова, 1, 2,
- ул. Марата, 172, 174, 170,
- ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Болдина, 98-б,
- ул. Тургеневская, 42,
- ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21,
- Пушкинский пр-д, 1, 2,
- ул. Судейского, 2-12,
- ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),
- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Бежковская, 5-59 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Колхозная, 4-14,
- ул. Казанская, 2,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- п. Трудовой: ул. Володарского, 1-3, 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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