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Какие улицы Тулы будут обесточены 12 ноября

Какие улицы Тулы будут обесточены 12 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они будут проводиться по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 145-а, 151, 141, 145, 143, 149, 147, 180,
  • ул. Немцова, 1, 2,
  • ул. Марата, 172, 174, 170,
  • ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Болдина, 98-б,
  • ул. Тургеневская, 42,
  • ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21,
  • Пушкинский пр-д, 1, 2,
  • ул. Судейского, 2-12,
  • ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.),
  • ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Бежковская, 5-59 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 1-3, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 +1
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