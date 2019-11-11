Алексей Дюмин: Даже если в аварийном доме живет один житель, это наш житель!

Как в Тульской области идет программа переселения, обсудили на совещании у губернатора.

По словам министра строительства региона Константина Лопухова, в Тульской области аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года, был расселен в 2013-2017 гг. За эти пять лет построено 169 многоквартирных домов площадью 450 тыс кв м, ликвидировано 321 тыс кв метров непригодного жилья, новоселами стали 17 тысяч человек.

В 2018 году программа переселения была продолжена, но уже только за счет бюджетных средств региона. В региональной программе переселения участвовали Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Было ликвидировано 10,7 тыс кв метров непригодного жилья, куплено 267 квартир площадью 12,5 тыс кв м, из них 7,8 тыс кв м – в Туле. Новоселами стали 740 человек, в том числе 560 жителей Тулы.

По утвержденному нацпроекту «Жилье и городская среда» до 2024 года в Тульской области будет расселено 107,7 тыс кв м аварийного жилья, новоселами станут 5,4 тыс. человек.

Утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 1 сентября 2025 года. Ее финансируют Фонд содействия реформированию ЖКХ и региональный бюджет. Общий объем финансирования составляет более 4 млрд. руб.

Первый этап программы, а всего этапов 6, стартовал 1 января 2019 года и закончится 31 декабря 2020 г. На первом этапе в 6 муниципалитетах – Веневском и Узловском районах, Алексине, Донском, Новомосковске и Туле - жилье для переселенцев будут покупать. А в Кимовске и Заокске будут строить.

Всего на первом этапе будет расселено 17,9 тыс кв м непригодного жилья, новоселами станут 900 человек, в том числе в 2019 году - 160. Финансирование первого этапа программы составляет 809 млн. руб.

Константин Лопухов - На 1 ноября 2019 года заключено 18 контрактов на 262 млн. руб. на покупку жилья. До конца 2019 года мы переселим 210 человек и ликвидируем 3,7 тыс кв м аварийного жилья, - пояснил Константин Лопухов. – На контроле минстроя аукционные процедуры в Узловском районе. Там застройщик отказался продавать жилье. Администрация Узловского района подбирает квартиры на вторичном рынке. Уже подобрано 10 из 23 необходимых квартир.

- Когда люди переедут в новые квартиры? – уточнил губернатор.

- До 1 июня 2020 года, - пояснил Константин Лопухов.

Губернатор поручил ускорить проведение конкурсных процедур и переселить граждан в феврале-марте 2020 года.

Похожая ситуация с закупками квартир для переселенцев была и в Донском. И тоже подвел застройщик. Но администрация города провела закупки 19 квартир для переселенцев, еще 16 квартир в стадии оформления права собственности. До конца 2019 года все нуждающиеся получат новое жилье.

- Нужно подготовить предложения для правительства по поводу выбора застройщиков по программам переселения. Раз губернатор региона несет ответственность за программу переселения, то он должен иметь возможности и право подбирать надежных застройщиков. Мы можем выйти с инициативой на админитсрацию президента и предложить Тульскую область как пилотную площадку для апробации новых подходов, - сказал Алексей Дюмин.

В Кимовском районе для переселенцев строят 9-этажный дом. Застройщик получил разрешение на строительство, работы на стройплощадке уже идут. Срок ввода дома в эксплуатацию – конец 2020 года. Квартиры получат 404 человека. Будет расселено 8,5 тыс кв м аварийного жилья.

В Заокском районе многоквартирный дом будут строить по новой схеме – с привлечением Фонда ипотечного кредитования, который выступит инвестором стройки. В новом доме будет 28 квартир. Их предоставят гражданам в декабре 2020 года.

Губернатор обратил внимание на подбор стройплощадки для строительства новых домов для переселенцев. Дома не должны строить в чистом поле, так, чтобы подвод коммуникаций и дорог «съел» большую часть средств на строительство.

По поручению Алексея Дюмина в регионе был проведен мониторинг аварийных домов, требующих первоочередного расселения. В перечень вошли 95 объектов.

Заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко сообщила, что дома в наиболее критичном состоянии будут расселены в этом году. В региональном бюджете дополнительно заложено 348 млн рублей. Новое жилье получат 450 человек в Киреевском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Богородицком районах и Донском.

- Заделом программы на следующий год послужит инвестпроект строительства 5-этажного дома в поселке Центральный Суворовского района. В 2020 году 170 жителей поселка улучшат свои жилищные условия, - добавил Константин Лопухов.

Элеонора Шевченко - В некоторых муниципалитетах в обследованных нами аварийных домах проживает 1-2 человека, весь дом не отапливается и не обслуживается должным образом, что приводит к дальнейшему его разрушению, - обозначила еще одну проблему зампред правительства Элеонора Шевченко.

- Даже если там живет один житель, это наш житель!

– уточнил губернатор. И напомнил, что расселенные дома нужно сносить. Особенно если они расположены на центральных улицах поселков и вблизи социальных учреждений.

Кстати, на снос домов муниципалитеты получат поддержку из регионального бюджета - около 13,2 млн рублей ежегодно.

Алексей Дюмин поручил минстрою совместно с главами администраций до конца 2020 года завершить первый этап программы и уже сейчас вести подготовку к реализации следующего этапа:

- Задача глав администраций районов, где планируется строительство, и минстроя – обеспечить подготовку земельных участков, получить технические условия на подведение инженерных коммуникаций и приступить к строительству домов не позднее 1 октября 2020 года.