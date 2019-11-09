«Слобода» вручила приз кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» сериалу «Полицейский с Рублевки»

Фото Светланы Колосковой.

Юбилейный 20-й фестиваль «Улыбнись, Россия!» проходил в Туле со 2 ноября. За это время зрители посетили показы около 30 комедий на 22 площадках в городе и области, встречались с артистами, режиссёрами, кинокритиками. На фестиваль в Тулу в этом году приезжали Алиса Фрейндлих, Гоша Куценко, Сергей Безруков и десятки других звёзд, причастных к созданию отечественного смешного кино.

На закрытии фестиваля в зале в ГКЗ был аншлаг. Перед началом церемонии зрители толпились в фойе в надежде на встречу с артистами, и те не заставили себя ждать: здесь можно было увидеть драматурга Аркадия Инина, актера Евгения Герчакова, который блистательно сыграл директора дома престарелых в комедии «Бабушка легкого поведения»:

- Этот фестиваль комедийного кино — один на всю Россию, поэтому его и его президента Аллу Сурикову нужно беречь! — сказал нам Евгений Аркадьевич. — Это счастье, что такое событие у нас есть.

Потому что без юмора Россия, конечно, не погибнет, но завянет — это точно.

Ведущими церемонии закрытия фестиваля стал «главный грек России», актер Эвклид Кюрдзидис и певица, актриса Екатерина Семенова (помните ее хит «Подруги замужем давно, а я о принце всё мечтаю»?).

В числе почетных гостей — знаменитый доктор Леонид Рошаль, который приехал в Тулу на открытие нового корпуса детской инфекционной больницы и «заглянул на огонек» на фестиваль «Улыбнись, Россия!».

Участников церемонии приветствовал Валерий Шерин, председатель правительства Тульской области:

- Фестиваль подарил нам огромное количество ярких позитивных эмоций и зарядил нас хорошим настроением на весь год. Оно, как поётся в известной песне, не покинет больше нас. Спасибо президенту фестиваля Алле Суриковой за праздник, который она дарит нам уже не первый год. Тула готова принимать следующий фестиваль юмористического кино!

В ходе церемонии закрытия состоялось вручение премий фестиваля. Победителей выбирали зрители при помощи специальных анкет на площадках фестиваля.

В рамках Года театра был выбран лучший комедийный студенческий спектакль. Им стала постановка «12 стульев» в исполнении IV курса ВГИКа. Премию студентам вручил актер Борис Львович.

Премию «За вклад в чувство юмора страны» получил клоун, актер и режиссер Леонид Лейкин.

Новой номинацией фестиваля стала «Лучшая роль подростка в кино» — приз в ней получила Валентина Ляпина за фильм «Дорогой папа».

У этой 17-летней актрисы — уже более 40 ролей в кино и театре:

- Это моя первая и, надеюсь, не последняя награда, она очень важна для меня сейчас, в данный период моего творческого пути. Она меня поддерживает, подстегивает продолжать, несмотря на сомнения.

Приз за лучшие роли второго плана получили Сергей Никоненко (фильм «Крымский мост»)…

…и актриса Юлия Сулес.

Она снялась в четырех конкурсных фильмах: «Лови момент», «Дорогой папа», «Всё или ничего», «Трезвый водитель» — исполнила небольшие роли, но каждая оказалась очень яркой.

- Я благодарна за оказанное мне доверие, — сказала актриса. — Меня обычно отовсюду гнали, а тут вдруг позвали и еще что-то дают! Это удивительно. У меня в этом году личный юбилей: 30 лет назад я устроилась уборщицей в театр киноактера. У меня все время были сомнения, на правильном ли я пути. Но глядя на эту премию, понимаю — не зря.

Приз за лучшие трюки в комедии получили постановщики трюков Алексей Сиркин и Варвара Никитина («Бабушка легкого поведения-2».)

Награду со словами «Главное — берегите себя» вручила мэр Тулы, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ольга Слюсарева.

За дебют в комедии жюри фестиваля наградило молодого режиссера Антонину Руже за фильм «Лови момент».

Приз «За лучшую женскую роль» получила Елена Валюшкина, «За лучшую мужскую роль» — актер Кирилл Коганович, сыгравший сразу в двух фильмах, представленных на фестивале, — «Все или ничего» и «Грецкий орешек».

Приз «За лучший анимационный фильм» был присужден мультфильму «Садко» и его продюсеру Сергею Сельянову:

- Мультфильмы — это лучшие витамины и лучший вид деятельности. Я вам всем очень рекомендую этим заняться — ничего прекраснее нет. Этот мультфильм сделан под нашим руководством в Уфе. Чем Тула хуже? Ничем! Тула лучше. Так что давайте, рисуйте!

Сергей Сельянов забрал и главный приз фестиваля — за фильм «Давай разведемся» режиссера Анны Пармас, продюсером которого он является. Награду вручили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и председатель жюри фестиваля, кинодраматург, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин.

Впервые фестиваль «Улыбнись, Россия!» провёл конкурс на лучший комедийный сериал. Голосование шло на портале Myslo, и по его итогам победителем стал «Полицейский с Рублевки». На награждение в Тулу приехали актеры Рина Гришина, Ростислав Гулбис и Александр Дерепко и продюсер сериала Владимир Павлов. «Мы впервые получаем награду и очень волнуемся — как будто перед церемонией вручения Оскара», — признались артисты.

Приз победителям вручила исполнительный директор издательского дома «Слобода» Татьяна Алексеева:

- Вместе с вами в этом замечательном солнечном фестивале участвовали все наши читатели и пользователи. Народное голосование определило, что лучшим, самым смешным сериалом, по мнению туляков, является «Полицейский с Рублевки». Символично, что именно он стал победителем накануне Дня полиции.

После награждения актриса Рина Гришина (в сериале и фильме она исполняет роль капитана полиции Алисы Рыбкиной) рассказала корреспондентам Myslo о том, чего ждать поклонникам сериала:

- Уже совсем скоро, 12 декабря, в кинотеатрах состоится премьера второй части фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Там будет еще больше комедии, смеха и новогодней атмосферы. Думаю, зрители будут смеяться без передышки. Моей линии с Гришей Измайловым (персонаж актера Саши Петрова) в фильме больше не будет, да и его самого не будет — он и его невеста Алена завершили свою историю в этом проекте.

А что касается сериала «Полицейский с Рублевки» — я, как и его поклонники, надеюсь, что продолжение будет.

— Съемки в сериале повлияли на вашу актерскую карьеру, востребованность?

- Они кардинально изменили мою жизнь! «Полицейский с Рублевки» стал самой рейтинговой комедией в России, его смотрели все — даже если не полностью, не каждую серию, но хоть раз этот фильм видел каждый. Поэтому да — масштабно прибавилось зрительской любви.

— Ради съемок в сериале пришлось чему-то научиться — например, стрелять, ругаться матом?

- Да, стреляю я сейчас неплохо. Когда год назад ходила в тир, всегда попадала в десятку, чему были удивлены даже сотрудники.

Для съемок во второй части полнометражного «Полицейского» мне пришлось научиться вязать. Я занималась этим в очень далеком детстве, ничего не помнила, и нужно было учиться заново. И я привыкла мысленно про себя проговаривать: «Вот тут вперед, вот тут внутрь». Очень сложно на съемках было совмещать вот этот мысленный подсчет, необходимость играть роль и говорить текст своего персонажа. Это очень смешно выглядело!

— Где сейчас снимаетесь?

- На днях вышел фильм «Успех» с вашей землячкой Юлией Снигирь в главной роли. У меня там совсем маленькая, 30-секундная роль (смеется).

Одну из главных ролей я играю в фильме «Номер 1», вместе с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак. Это смешная и увлекательная криминальная авантюра, на экраны она выйдет весной, к 8 марта и, думаю, станет хорошим подарком для женщин.

Глас народа

Вадим Кирсанов, директор кинотеатра «Союз», Алексин, Елена Барау, арт- директор кинотеатра, и Игорь Сергевнин, президент Алексинского любительского театра:

- В этом году наш кинотеатра стал одной из киноплощадок, где показывали фильмы из программы фестиваля — «Бабушка легкого поведения-2», «Крымский мост», «Снежная королева», предпремьерный показ фильма «Предок». Также у нас проходили встречи с актерами — в Алексин приезжали Аркадий Инин, Евгений Герчаков, Максим Деричев и другие. Были аншлаги! Пришлось даже ставить дополнительные места в зал.

Александр и Анисия Алешкины:

- Мы очень любим комедии, поэтому такой фестиваль для нас — одно из самых радостных и долгожданных событий в году. Конечно, многие фильмы из программы мы уже видели, но с удовольствием посмотрели некоторые из них по второму разу. А кроме того, это уникальная возможность вживую встретиться с артистами, пообщаться с ними. С этим фестивалем Тула на несколько дней превращается практически в Канны! Даже не верится, что в нашем городе одновременно собирается столько звёзд.

Инна, Юлия, и Галина:

- Мы каждый году уже 8 лет подряд ходим на открытие и закрытие кинофестиваля. Это уже стало традицией, событием, которого ждёшь, на которое хочешь попасть и от которого получаешь колоссальное удовольствие. Ряд фильмов из программы фестиваля мы уже посмотрели раньше, особенно понравилась комедия «Дорогой Папа».