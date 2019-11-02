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Юных туляков приглашают на конкурс красоты «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

Юных туляков приглашают на конкурс красоты «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

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Модельное агентство Gold Models объявляет о начале приема заявок на участие в VIII ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2019».

Приглашаются талантливые девочки и мальчики в возрасте от 4 до 16 лет, желающие заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarowski, драгоценной короной, именным кубком. Также победители смогут поучаствовать во всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России — 2020».

Положение, анкета-заявка — на сайте агентства goldtula.ru. Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38−41−33, 8 (903)840−41−33.

 

Цели и задачи фестиваля: выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей, содействие их творческому развитию, определение сильнейших участников, способных представлять Тульскую область на всероссийских и международных детских конкурсах и фестивалях талантов. Развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умения создать свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:21 +1
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