5 и 7 ноября на ул. Жаворонкова в Туле запретят движение транспорта

5 и 7 ноября в связи с празднованиями, посвященными Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в Туле введут ограничения движения.

По ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД России по Тульской области: