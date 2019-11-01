Туляки пожаловались на опасные школьные маршруты

Фото ОНФ России по Тульской области.

Жители Тулы рассказали представителям ОНФ о потенциально опасных маршрутах, по которым детям приходится добираться до школ. Общественники проверили эту информацию.

Рейд проводился в рамках Всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» совместно с представителями Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы, руководителями центров образования и инспекторами ГИБДД.

Помимо опасных переходов представители ОНФ обращали внимание на все, что может представлять угрозу жизни и здоровью детей, в том числе на стаи бездомных собак, открытые канализационные люки, заброшенные стройки, гаражи.

Одной из точек, о которых сообщили жители Тулы, стал корпус центра образования №8 на улице Первомайской, 53, где на проезжей части рядом со школой отсутствуют «лежачие полицейские».

Несмотря на предупреждающие дорожные знаки «Осторожно, дети», автомобили проносятся здесь на большой скорости.

По словам представителя Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации, ремонт дорожного покрытия намечен на будущий год, после чего проезжую часть оборудуют искусственными неровностями. По нормативам на данном отрезке дороги должно быть три «лежачих полицейских» на расстоянии 50 м друг от друга. Активисты взяли на контроль этот участок и будут следить за ходом ремонтных работ здесь в 2020 г.

Несколько обращений в региональное отделение ОНФ поступило от жителей, которые считают, что на их улице не хватает оборудованных пешеходные переходов. Однако общественники выяснили, что это не всегда соответствует действительности, поскольку по правилам дорожного движения переходы могут быть установлены на расстоянии 200 м друг от друга.

- Путь учеников к школе № 54 иначе как тернистым не назовешь. Чтобы добраться до места учебы, многим приходится преодолевать маршрут в 1,5-2 км. Но даже не это смущает детей и родителей. Основная часть маршрута проходит по улице Волоховской в частном секторе. На протяжении всего пути на ней нет тротуаров, и школьники вынуждены идти по проезжей части, что довольно опасно, особенно в зимнее время. При этом на улице не везде есть освещение, а один участок дороги граничит со старыми гаражами. Второй подход к школе находится со стороны улицы Мезенцева. На проблемные участки на этой улице указала руководитель центра образования: здесь также нет тротуаров, и часть пути ребятам приходится преодолевать по проезжей части рядом с автомобилями, - сообщают активисты.

По результатам рейда общественники составили список опасных маршрутов, который направили в администрацию города.

Какие еще есть в Туле и области опасные школьные маршруты? Рассказывайте нам в комментариях.