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Зрители возмущены организацией концерта Noize MC в Туле
Фото и видео Марии Кучеровой.

Зрители возмущены организацией концерта Noize MC в Туле

По словам туляков, билетов было продано гораздо больше, чем мог вместить зал.

Вчера, 31 октября, в тульском клубе BackStage прошел концерт Noize MC. Билеты стоили 1500−2000 рублей. Полторы тысячи за «стоячее место», а если быть совсем точным, билет без места, и 2000 тысячи, если занять столик в клубе.

Однако организация концерта понравилась далеко не всем. Впечатление было испорчено количеством народа в зале: там была толпа! Некоторым так и не удалось попасть в зал.

После концерта и даже уже во время него туляки возмущались в соцсетях:

  • «Билетов было продано гораздо больше, чем может вместить зал».
  • «Первый раз в жизни я ушла с концерта до его окончания. Очень до. С концерта, которого я так сильно и долго ждала, что даже с температурой и перед вылетом все равно туда пошла. Люди не помещались в зал. Люди, которые купили билеты за столами, не смогли туда попасть. Люди, блин, даже в коридоре на выходе не очень помещались и создавали давку».
  • «А все из-за жадных организаторов, которые тупо не ограничили количество билетов и решили, что и так сойдёт. Ну, зато куртки мы забрали без очереди».

Организатором данного мероприятия выступил ИП Миронов В.Н., который реализовывал билеты через разные площадки, в том числе, через кассу Myslo. Мы попросили комментарий по ситуации у самого предпринимателя Владимира Миронова.

- На мероприятие было продано заявленное площадкой количество билетов. За день до мероприятия продажа билетов была закрыта и билеты больше не продавались. Концерт длился 2 часа 15 минут. Отмены и переноса не было.

По словам организатора, процедуру возврата билетов регламентирует Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

- За 3 дня до начала концерта возврат билетов невозможен, равно как и после проведенного концерта (кроме тех случаев, когда концерт отменили или перенесли). Человек, попавший на мероприятие и не имеющий конкретного места (в данном случае танцпартер), получил услугу в полном объеме.

Из закона: «В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией … зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным частью десятой настоящей статьи, менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация … вправе не возвращать посетителю стоимость билета».
 
комментарий юриста

Юрист Евгений Черников:

Евгений Черников

- Зрители, считающие, что их права нарушены, могут предъявить претензии лицу, которое оказало услугу, в данном случае, предпринимателю, который «привез» артиста. Здесь необходимо действовать в поле Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей».

Люди заплатили деньги, однако качеством услуги остались недовольны, а некоторые и вовсе не смогли попасть в зал. У потребителя есть право требовать определенных компенсаций.

Жалобу на качество организации мероприятия (задержка, теснота и прочее) потребитель вправе направить в Управление Роспотребнадзора или сразу обратиться в суд.

 
куда обратиться?
Управление Роспотребнадзора по Тульской области, отдел защиты прав потребителей
 
Адрес: Тула, ул. Мира, 25
 
Телефон: +7 (4872) 31-28-79
Факс: +7 (4872) 37-32-85
 
«Горячая линия» +7 (4872) 55-55-50 (с 10.00 до 16.00)
 
Сайт: 71.rospotrebnadzor.ru

tula@71.rospotrebnadzor.ru
 
Часы работы:
Понедельник-четверг 9.00−18.00
Пятница 9.00−16.45
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45
 
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