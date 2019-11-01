Зрители возмущены организацией концерта Noize MC в Туле

Фото и видео Марии Кучеровой.

По словам туляков, билетов было продано гораздо больше, чем мог вместить зал.

Вчера, 31 октября, в тульском клубе BackStage прошел концерт Noize MC. Билеты стоили 1500−2000 рублей. Полторы тысячи за «стоячее место», а если быть совсем точным, билет без места, и 2000 тысячи, если занять столик в клубе.

Однако организация концерта понравилась далеко не всем. Впечатление было испорчено количеством народа в зале: там была толпа! Некоторым так и не удалось попасть в зал.

После концерта и даже уже во время него туляки возмущались в соцсетях:

«Билетов было продано гораздо больше, чем может вместить зал».

« Первый раз в жизни я ушла с концерта до его окончания. Очень до. С концерта, которого я так сильно и долго ждала, что даже с температурой и перед вылетом все равно туда пошла. Люди не помещались в зал. Люди, которые купили билеты за столами, не смогли туда попасть. Люди, блин, даже в коридоре на выходе не очень помещались и создавали давку».

« А все из-за жадных организаторов, которые тупо не ограничили количество билетов и решили, что и так сойдёт. Ну, зато куртки мы забрали без очереди».

Организатором данного мероприятия выступил ИП Миронов В.Н., который реализовывал билеты через разные площадки, в том числе, через кассу Myslo. Мы попросили комментарий по ситуации у самого предпринимателя Владимира Миронова.

- На мероприятие было продано заявленное площадкой количество билетов. За день до мероприятия продажа билетов была закрыта и билеты больше не продавались. Концерт длился 2 часа 15 минут. Отмены и переноса не было.

По словам организатора, процедуру возврата билетов регламентирует Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

- За 3 дня до начала концерта возврат билетов невозможен, равно как и после проведенного концерта (кроме тех случаев, когда концерт отменили или перенесли). Человек, попавший на мероприятие и не имеющий конкретного места (в данном случае танцпартер), получил услугу в полном объеме.

Из закона: «В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией … зрелищного мероприятия по причинам, не предусмотренным частью десятой настоящей статьи , менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация … вправе не возвращать посетителю стоимость билета».

комментарий юриста Юрист Евгений Черников: Евгений Черников - Зрители, считающие, что их права нарушены, могут предъявить претензии лицу, которое оказало услугу, в данном случае, предпринимателю, который «привез» артиста. Здесь необходимо действовать в поле Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей». Люди заплатили деньги, однако качеством услуги остались недовольны, а некоторые и вовсе не смогли попасть в зал. У потребителя есть право требовать определенных компенсаций. Жалобу на качество организации мероприятия (задержка, теснота и прочее) потребитель вправе направить в Управление Роспотребнадзора или сразу обратиться в суд.