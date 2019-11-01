В Тульской области волонтеры сообщают об убийствах чипированных собак (фото 18+)

Фото предоставлены Натальей Семяшкиной.

В редакцию Myslo обратилась жительница Ефремова Наталья Семяшкина. Женщина несколько лет занимается волонтерством: отвозит бездомных собак на бесплатную стерилизацию и чипирование. Также она на пожертвования единомышленников купила дом в заброшенной деревне и организовала там частный приют для животных.

«Вечером 15 октября мне позвонили знакомые волонтеры. Они рассказали, что на кладбище убили собак — щенков, которых я недавно отвозила на стерилизацию. Одна из собак, чипированная, видимо в агонии убежала, но потом девочки нашли ее труп. Это собака Белка, которая жила там уже три года», — утверждает Наталья.

Днем 16 октября с женщиной вновь связались волонтеры (на тот момент она находилась в Санкт-Петербурге) и сообщили, что утром на машине с надписью «Приют бездомным животным» приехали двое мужчин с ружьями и на глазах у очевидцев, среди которых были дети, застрелили трех щенков. Еще одно животное успело убежать.

«Люди были в шоке, дети плакали. Они сразу не поняли, что делать, но потом нашли мой номер телефона и позвонили. Я вызвала полицию. Приехав на место, сотрудники не опросили людей, не запечатлели следов крови на асфальте, а зашли в кафе, на котором есть камеры видеонаблюдения. Люди ждали их полтора часа, а они просто вышли и уехали!», — продолжает Наталья.

По словам Натальи, после обращения на горячую линию, в полицию и прокуратуру активистам пообещали, что с ними на связь выйдет глава города. Однако, поговорить получилось только с пресс-секретарем, которая отвечала, что отменен некий приказ мэра города. Волонтеры считают, что это доказывает – животных отстреливали именно официально.

«22 октября числа мне прислали фото с трупом щенка-подростка. Я сразу же туда поехала и при осмотре трупика нашла в нем пластиковую пулю. Там же была вторая собака, которую убили дротиком с ядом. Потом я снова позвонила в полицию, но там мне сказали что в возбуждении уголовного дела отказано… Как же так?! Ведь есть фото, видео и свидетели! Мы пойдем до конца — беспредел должен быть искоренен, а преступники – наказаны!», — заключила Наталья.

Отметим, что, по неофициальной версии, чиновники и правоохранители выражали сомнения в снятых ефремовскими активистами фото и видео, допуская, что это могут быть кадры из интернета. Однако, накануне в паблике «Помощь бездомным животным г. Ефремов» было опубликовано двухминутное видео с трупом собаки, в боку которой торчит дротик. Там есть привязка к местности и конкретным адресам в Ефремове. Видео мы не публикуем из этических соображений.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области Myslo прокомментировали, что в настоящее время проводится проверка работы ефремовских органов самоуправления по организации отлова, транспортировки, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйных животных. Также на контроле у местной прокуратуры результаты работы полиции по изложенным выше фактам.

«В Межмуниципальном отделе МВД «Ефремовский» по обращениям инициативной группы граждан проведены проверки, в ходе которых не выявлено подтверждений предоставленных ими сведений. Все собаки, изъятые с улиц районного центра, живы и находятся в специализированном питомнике. Собранные материалы направлены в надзорный орган для проверки законности принятого процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.