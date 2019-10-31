В Новомосковске в День народного единства выступит Ирина Салтыкова

Фото из Инстаграма Ирины Салтыковой.

В Новомосковске с размахом отметят День народного единства. В этот день, 4 ноября, на Городской площади состоится большой праздничный концерт, на котором выступят заслуженный коллектив народного творчества «Субботея», народный коллектив хореографического ансамбля «Варенька» и танцевальная группа dance-show «INSIDE». Праздник начнется в 12.30.

Хэдлайнером программы станет уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова.

из досье myslo

Ирина Ивановна Салтыкова

Родилась 5 мая 1966 г. в Новомосковске Тульской области.

Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Окончила: Новомосковский строительный техникум, Московский инженерно-строительный институт.

Семья: дочь Алиса.

В 1993 году купила коммерческие палатки и стала заниматься предпринимательством.

Как певица дебютировала в 1994 г.

Хиты: «Голубые глазки», «Серые глаза», «Мадонна», «Сокол ясный», «Я скучаю по тебе», «Бегу за тобой».

Фильмография: «Брат 2», «Крылья», «Спецназ по-русски», «Кулагин и партнеры».