В Новомосковске в День народного единства выступит Ирина Салтыкова
Концерт состоится на главной площади города.
В Новомосковске с размахом отметят День народного единства. В этот день, 4 ноября, на Городской площади состоится большой праздничный концерт, на котором выступят заслуженный коллектив народного творчества «Субботея», народный коллектив хореографического ансамбля «Варенька» и танцевальная группа dance-show «INSIDE». Праздник начнется в 12.30.
Хэдлайнером программы станет уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова.
Ирина Ивановна Салтыкова
Родилась 5 мая 1966 г. в Новомосковске Тульской области.
Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.
Окончила: Новомосковский строительный техникум, Московский инженерно-строительный институт.
Семья: дочь Алиса.
В 1993 году купила коммерческие палатки и стала заниматься предпринимательством.
Как певица дебютировала в 1994 г.
Хиты: «Голубые глазки», «Серые глаза», «Мадонна», «Сокол ясный», «Я скучаю по тебе», «Бегу за тобой».
Фильмография: «Брат 2», «Крылья», «Спецназ по-русски», «Кулагин и партнеры».