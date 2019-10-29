Какие дома Тулы останутся без света 30 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 13 к. 4, 13 к. 2, 13 к. 5, 13 к. 6, 26, 15 к. 4,
- ул. Мосина, 5,
- ул. Ленина, 7,
- 1-й Красный переулок, 2,
- ул. Советская, 5,
- ул. Братьев Жабровых, 8,
- ул. Лейтейзена, 8,
- ул. Революции, 12,
- ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.),
- пр-т Ленина, 49,
- ул. Мира, 18-26 (чётн.),
- пер. Гусеничный, 3-22,
- ул. Токарева, 65, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 59, 73, 78-б,
- Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
- п. Угольный: ул. Садовая, 19-а,, 19-б, 43-а, 45-а 5-21, 31-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 4, 2, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44,
- п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор), 37, 43, 45, 47, 49, 50, 51,
- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15.
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