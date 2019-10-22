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В Богородицке вывезли опасную свалку, а ртутное загрязнение почвы не устранили
Фото из группы ВКонтакте "Богородицк.Смотрители"

В Богородицке вывезли опасную свалку, а ртутное загрязнение почвы не устранили

За дело взялась прокуратура.

Богородицкая межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере безопасного обращения с отходами I и IV классов опасности на территории МО Богородицкий район.

Установлено, что в Богородицке в 100 метрах от улицы Кольцевой в микрорайоне Жданковский имелась несанкционированная свалка отходов: отработанные люминесцентные лампы, строительные отходы, пластик, шлаковый полиэтилен и прочие.

По результатам проверки межрайонным прокурором на имя главы администрации муниципального образования Богородицкий район было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого люминесцентные лампы утилизированы.

- Однако до настоящего времени в нарушение Правил обращения с отходами производства и потребления администрацией муниципального образования Богородицкий район не проведена демеркуризация (обезвреживание ртутного загрязнения) территории несанкционированной свалки, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Богородицкий прокурор обратился в суд с иском о обязании администрации МО провести демеркуризационные мероприятия.  

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 +2
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