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В Тульской области юная воровка «сэкономила» на своей свободе
Фото: news3day.ru

В Тульской области юная воровка «сэкономила» на своей свободе

Девушка долгое время не платила штраф в размере 30 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов находилось исполнительное производство в отношении гражданки Ч. 18-летнюю девушку признали виновной в краже и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП региона, воровка уклонялась от выплаты штрафа и не обращалась в суд с просьбой о рассрочке. Поэтому судебный пристав-исполнитель направил представление о замене штрафа другим видом наказания.
 
В итоге, суд решил заменить уголовный штраф на 1 год ограничения свободы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:36 +3
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