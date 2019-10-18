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В Туле прошел областной фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»

В Туле прошел областной фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»

Более 70 участников сражались в мастерстве маникюра, визажа и создания причесок.

В пятницу, 18 октября торговый центр «Макси» превратился в площадку масштабного фестиваля красоты и таланта «Формула стиля». На первом этаже ТЦ организовали подиум для показа модных коллекций тульских дизайнеров. 

Центром события стал профессиональный конкурс мастеров ногтевого сервиса, визажистов и парикмахеров. Участники состязания показывали свои умения на моделях.

Причем по задумке, мастер должен не просто создать прическу, макияж или сделать маникюр, но и вписать идею в образ. Поэтому все модели пришли на фестиваль в необычных, а порой даже экстравагантных нарядах. Каждый образ создавался несколько месяцев: мастер и модель разрабатывали идею, искали костюмы и продумывали все детали работы.

Задача конкурсантов – сделать работу не только качественно, но и быстро. Времени давалось совсем немного. Дневную прическу нужно было создать за 45 минут, свадебную – за час, а дизайнерский маникюр – всего за полтора часа.

Организаторы фестиваля –министерство образования Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса. Это единственный колледж в регионе, который готовит столько специалистов в сфере красоты. 

Сергей Курдюмов, директор ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»:

Сергей Курдюмов

Сергей Курдюмов

– Мы выпускаем конструкторов-модельеров швейных изделий, обучаем парикмахерскому искусству и технологии эстетических услуг. Подсмотрели идею фестиваля в других городах, вдохновились и постарались сделать еще лучше.

Это первый фестиваль «Формула стиля» в Туле, но у нас большие планы: мы хотим стать самым крупным событием в регионе, которое каждый год будет объединять самых крутых людей в индустрии –  парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса.

Для нас фестиваль важен, во-первых, как отличная профориентация. Мы показываем школьникам, что в индустрии красоты можно построить хорошую карьеру. А необходимые знания реально получить в колледже.

Во-вторых, это мощная мотивация для студентов. У них появляется желание развиваться, показать свои таланты, стать лучшим среди других начинающих мастеров. Такой целеустремленный человек, вероятнее всего, не бросить профессию, и будет постоянно самосовершенствоваться.

В пяти номинациях участвовали более 70 человек. И это не только студенты, но и профессиональные мастера, которые уже работают в тульских, рязанских и брянских студиях и салонах красоты. 

Екатерина Чекалина: 

–Я студентка Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Очень люблю делать макияж, поэтому участвую в фестивале в первую очередь потому, что мне это очень интересно. Я получаю удовольствие от того, что делаю: от самого процесса и от результата. 

В этом году выпускаюсь из колледжа. За четыре года овладела сразу несколькими востребованными сегодня профессиями. Нас обучают технологиям ногтевого сервиса, визажу, массажу. И каждую из этих профессий я считаю очень достойной, но больше всего мне по душе визаж. У меня уже есть первые клиенты: собираю девочек на выпускные и свадьбы. Это дело мне по душе, так что я надеюсь, найти достойную работу по специальности после колледжа.

Мария Алешина: 

– Я уже работаю в салоне мастером маникюра и педикюра. Окончила вуз с технической специальностью, но сменила профессию и ни разу не пожалела. Я творческий человек, мне нравится создавать красоту. Эта профессия дает мне многое. Вы только представьте, каждый два часа человек говорит мне спасибо. Разве это не круто? На фестиваль пришла за победой. Я начинающий мастер, и участие может дать мне огромный толчок для развития.

Главными героями на фестивале были не только конкурсанты. но и модели в необычных костюмах.

Анастасия Никишина:

– Моя знакомая будет делать мне маникюр. Она очень талантливая, и надеюсь, что смогу принести ей победу.  Фестиваль сегодня необычный и яркий, все модели пришли в образах. Я в образе Маргариты из романа Михаила Булгакова, мне он близок и кажется очень привлекательным. Мы долго готовились и искали костюм. Дизайн маникюра тоже будет связан с этой тематикой. Очень интересно, что из этого получится! 

Виктория Шаталина: 

– Сегодня я на фестивале выступаю в роли модели. Меня пригласили знакомые из моего колледжа. Я обучаюсь совсем на другой специальности, но всегда стараюсь следить за модными тенденциями. Фестиваль очень крутой. Здесь собрались стильные люди, а мастера создают необычные и яркие образы. Мне будут делать прическу. Я уже подготовилась, покрасилась волосы в необычный цвет. По-моему выглядит круто! 

Валерия Сазонова:

– Мне будут делать свадебную прическу. Я уже не в первый раз участвую в подобных чемпионатах в качестве модели, и всегда получаю много эмоций. Здесь круто, потому что сюда приходят интересные участники, гости, модели. Таких людей не всегда встретишь на улицах города. Даже со стороны это выглядит интересно, а быть участником процесса тем более.

Я тоже учусь в колледже, и собираюсь стать мастером ногтевого сервиса. Стараюсь получать максимум знаний о будущей профессии. Ходила на курсы в салон красоты, но в колледже мы изучаем специальность более углубленно. На мой взгляд, это позволяет повысить навык.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 22:19 +5
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