Туляки пожаловались прокурору на бетонный завод на набережной Дрейера

По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Зареченского района провела проверку по коллективному обращению жителей соседнего с предприятием дома.

Жители одного из домов по набережной Дрейера пожаловались, что расположенный по-соседству бетонный завод нарушает их право на благоприятную окружающую среду.

Установлено, что вблизи многоквартирного жилого дома в нарушение требований закона ООО «Тулмикс-Бетон» изготавливает товарный бетон, не имея проекта санитарно-защитной зоны.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором Зареченского района руководителю общества внесено представление.

В отношении гендиректора предприятия прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.