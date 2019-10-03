Олег Тактаров вызвал на бой туляка Сергея Харитонова
Об этом боец, актёр и каскадёр сообщил на своей странице в социальной сети.
Чемпион мира по смешанным единоборствам, актёр и шоумэн Олег Тактаров бросил вызов туляку Сергею Харитонову, который долгое время представлял Тулу на соревнованиях различных уровней.
Не дам псевдо журналистам блогерам сорвать на мне куш в очередной раз! Две темы по которым мне сейчас звонят журналисты #кокляев #емельяненко #кокляевемельяненко #Емельяненкококляев #шоу #бой #Сергейхаритонов @kharitonovmma И еще : хочу такую кепку для самозащиты!
— Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой, — сообщил Тактаров на своей странице в Instagram. — Давай начнем пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал. Просто пока поборемся. Я по-стариковски тебя готов немножко поломать, в партере или стойке. Может, ты чему-то научишься, будешь прославлять родину на международной арене. Сейчас ты у нас великий.
Перед тем, как обратиться к Сергею Харитонову, Тактаров упомянул предстоящий бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Тактаров отметил, что спортсмены смогли «раскрутить из ничего огромную мощную бурю». Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоится этой осенью и пройдёт по правилам бокса.