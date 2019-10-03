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Олег Тактаров вызвал на бой туляка Сергея Харитонова
Фото: tofight.ru

Олег Тактаров вызвал на бой туляка Сергея Харитонова

Об этом боец, актёр и каскадёр сообщил на своей странице в социальной сети.

Чемпион мира по смешанным единоборствам, актёр и шоумэн Олег Тактаров бросил вызов туляку Сергею Харитонову, который долгое время представлял Тулу на соревнованиях различных уровней.

— Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой, — сообщил Тактаров на своей странице в Instagram. — Давай начнем пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал. Просто пока поборемся. Я по-стариковски тебя готов немножко поломать, в партере или стойке. Может, ты чему-то научишься, будешь прославлять родину на международной арене. Сейчас ты у нас великий.

Перед тем, как обратиться к Сергею Харитонову, Тактаров упомянул предстоящий бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Тактаров отметил, что спортсмены смогли «раскрутить из ничего огромную мощную бурю». Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоится этой осенью и пройдёт по правилам бокса.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:26 +1
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