За действия болельщиков «Арсенал» и «Факел» оштрафовали на полмиллиона рублей

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Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

За публичную демонстрацию зрителями нацисткой символики «Факел» оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, на протяжении одного матча Кубка России южная трибуна домашнего стадиона «Факела» будет закрыта для зрителей. Воронежцам установлен испытательный срок до сентября 2021 года.

За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и «Арсенал» и «Факел» должны будут заплатить по 10 тысяч рублей каждый.

За использование фанатами пиротехники воронежский клуб заплатит 125 тысяч рублей. «Арсеналу» то же самое нарушение обойдётся на сто тысяч дороже. Кроме того, тулякам придётся выложить 100 тысяч рублей за повреждённое болельщиками имущество стадиона.