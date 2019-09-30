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В Туле в Упе нашли труп мужчины

В Туле в Упе нашли труп мужчины

По факту происшествия проводится проверка.

Как стало известно Myslo, утром в минувшую субботу в воде рядом с мостом через Упу на ул. Советской в Туле обнаружили труп мужчины. В ходе осмотра на теле не выявлено признаков преступного насилия.
 

Личность погибшего установлена — ему было 52 года. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой специалисты попытаются восстановить все обстоятельства и причину трагедии.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:54 +5
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