В Туле в Упе нашли труп мужчины

Как стало известно Myslo, утром в минувшую субботу в воде рядом с мостом через Упу на ул. Советской в Туле обнаружили труп мужчины. В ходе осмотра на теле не выявлено признаков преступного насилия.

Личность погибшего установлена — ему было 52 года. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой специалисты попытаются восстановить все обстоятельства и причину трагедии.