Фото Дмитрия Федорова
В Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковушка
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Епифанской в Туле, напротив торгового центра столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Судя по положению транспортных средств, непосредственно перед ДТП машина могла выполнять маневр разворота или поворота.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Из-за участников дорожно-транспортного происшествия временно остановлено движение трамваев по ул. Епифанской.
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