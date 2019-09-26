В Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковушка

Фото Дмитрия Федорова

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Епифанской в Туле, напротив торгового центра столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Судя по положению транспортных средств, непосредственно перед ДТП машина могла выполнять маневр разворота или поворота.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Из-за участников дорожно-транспортного происшествия временно остановлено движение трамваев по ул. Епифанской.