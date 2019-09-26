новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковушка
Фото Дмитрия Федорова

В Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковушка

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Епифанской в Туле, напротив торгового центра столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Судя по положению транспортных средств, непосредственно перед ДТП машина могла выполнять маневр разворота или поворота.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Из-за участников дорожно-транспортного происшествия временно остановлено движение трамваев по ул. Епифанской.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +8
Другие статьи по темам
Событие
дтпдтп с трамваемпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают в бесплатную киношколу
Туляков приглашают в бесплатную киношколу
К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.