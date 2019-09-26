Тульский Роспотребнадзор контролирует температурный режим на соцобъектах

На контроле – более 1500 организаций.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области усилило контроль за параметрами температурного режима в учреждениях социальной сферы. На контроле находятся 30 госучреждений социального обслуживания населения разной направленности, 513 образовательных и 997 медорганизаций, деятельность которых регламентируется санитарным законодательством и действующими санитарными правилами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание граждан на меры профилактики простудных заболеваний:

избегать близкого контакта с простуженными людьми,

ежедневно осуществлять влажную уборку помещений,

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, физическая активность, употребление здоровой пищи) и др.

В случае несоблюдения температурного режима на социальных объектах граждане могут обращаться в Управление по тел: 55−55−50.