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Тульский Роспотребнадзор контролирует температурный режим на соцобъектах

Тульский Роспотребнадзор контролирует температурный режим на соцобъектах

На контроле – более 1500 организаций.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области усилило контроль за параметрами температурного режима в учреждениях социальной сферы. На контроле находятся 30 госучреждений социального обслуживания населения разной направленности, 513 образовательных и 997 медорганизаций, деятельность которых регламентируется санитарным законодательством и действующими санитарными правилами.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание граждан на меры профилактики простудных заболеваний:

  • избегать близкого контакта с простуженными людьми,
  • ежедневно осуществлять влажную уборку помещений,
  • вести здоровый образ жизни (полноценный сон, физическая активность, употребление здоровой пищи) и др.

В случае несоблюдения температурного режима на социальных объектах граждане могут обращаться в Управление по тел: 55−55−50.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:47 +2
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