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В Туле пройдет презентация литературного альманаха «Муза»
Фото culture.ru.

В Туле пройдет презентация литературного альманаха «Муза»

Презентация состоится 28 сентября в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (улица Болдина, 149/10).

Альманах издан областным музейно-литературным объединением «Муза». Оно было создано в 2006 году при Доме-музее В. В. Вересаева в качестве инновационного музейного проекта. Инициатор проекта и его организатор Виктория Ткач, поэт, переводчик, член Союза российских писателей, заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева (на фото).

Спецификой проекта стало полноценное, разноплановое  творческое самовыражение участников через восприятие и анализ двух составляющих русской культуры – историю и литературу. Сейчас «Муза» является активным участником культурной жизни города и области. Музовцы организовывают и проводят общегородские и межрегиональные литературные мероприятия, являются лауреатами литературных конкурсов Тулы и Москвы. Произведения молодых авторов можно увидеть на страницах литературных альманахов Тульской области, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга. Они являются членами Московских организаций Союзов писателей, Тульского отделения Союза литераторов России, награждены литературными памятными медалями.

В программе мероприятия – выступление авторов «Музы». Зрители увидят отрывки из литературно-музыкальных спектаклей, познакомятся с музыкальным, стихотворным и прозаическим творчеством музовцев. Вход свободный. 0+

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:57 0
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Люди
Виктория Ткач
Место
Тулаулица Болдина

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