Фото УГИБДД по Тульской области.

С 23 сентября в Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности, посвященная сохранению жизни и здоровья детей на дорогах.

В рамках данной акции сотрудники Тульской Госавтоинспекции совместно с региональным министерством образования запланировали ряд профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Так, ежедневно в утренние часы вблизи образовательных учреждений региона будет проводиться рейд «Безопасность детей в ваших руках!» — сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают правила безопасной перевозки маленьких пассажиров.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях Тульской области пройдут уроки безопасности с участием сотрудников ГИБДД, посвященные основным правилам поведения на дороге. Дети совместно с инспектором проанализируют опасные дорожные ситуации, дорожные ловушки, которые могут ожидать их по пути в образовательное учреждение и в очередной раз повторят безопасный маршрут «Дом-школа-дом».

Также в рамках недели безопасности запланированы общешкольные родительские собрания с участием представителей Госавтоинспекции.