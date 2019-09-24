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В Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями минобразования проведут ряд мероприятий.

С 23 сентября в Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности, посвященная сохранению жизни и здоровья детей на дорогах.
 
В рамках данной акции сотрудники Тульской Госавтоинспекции совместно с региональным министерством образования запланировали ряд профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
 
Так, ежедневно в утренние часы вблизи образовательных учреждений региона будет проводиться рейд «Безопасность детей в ваших руках!» — сотрудники ГИБДД проверят, как водители соблюдают правила безопасной перевозки маленьких пассажиров.
 
Кроме того, во всех образовательных учреждениях Тульской области пройдут уроки безопасности с участием сотрудников ГИБДД, посвященные основным правилам поведения на дороге. Дети совместно с инспектором проанализируют опасные дорожные ситуации, дорожные ловушки, которые могут ожидать их по пути в образовательное учреждение и в очередной раз повторят безопасный маршрут «Дом-школа-дом».
 
Также в рамках недели безопасности запланированы общешкольные родительские собрания с участием представителей Госавтоинспекции.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:14 +4
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