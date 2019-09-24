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Богородицкому молокозаводу временно запретили реализовывать готовую продукцию
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

Богородицкому молокозаводу временно запретили реализовывать готовую продукцию

Причиной решения суда стало нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов исполнил решение суда об административном приостановлении деятельности молочного завода в части реализации готовой продукции.
 
Нарушения на предприятии выявили в ходе проверки Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, Московской и Тульской областям.
 
При выпуске в обращение подконтрольного товара не обеспечено оформление ветеринарных сопроводительных документов на выработанные партии белково-жирового продукта. Следовательно, ветеринарно-санитарную безопасность продукции подтвердить нельзя.
 
По результатам проверки суд постановил приостановить деятельность предприятия в части реализации готовой продукции сроком на 90 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.
 
«Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности сроком на 90 суток исполнено в полном объеме», — сообщили в УФССП России по Тульской области.
 
По информации Myslo, речь идет о Богородицком молочном заводе.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:01 +2
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