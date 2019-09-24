Богородицкому молокозаводу временно запретили реализовывать готовую продукцию

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

Отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов исполнил решение суда об административном приостановлении деятельности молочного завода в части реализации готовой продукции.

Нарушения на предприятии выявили в ходе проверки Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, Московской и Тульской областям.

При выпуске в обращение подконтрольного товара не обеспечено оформление ветеринарных сопроводительных документов на выработанные партии белково-жирового продукта. Следовательно, ветеринарно-санитарную безопасность продукции подтвердить нельзя.

По результатам проверки суд постановил приостановить деятельность предприятия в части реализации готовой продукции сроком на 90 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.

«Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности сроком на 90 суток исполнено в полном объеме», — сообщили в УФССП России по Тульской области.

По информации Myslo, речь идет о Богородицком молочном заводе.